НСЗУ розпочала виплати лікарням за Програмою медичних гарантій

Національна служба здоров'я здійснила першу авансову виплату спеціалізованим медичним закладам у розмірі понад 1,7 млрд грн.

Про це в Facebook повідомляє НСЗУ.

"Перші 616 спеціалізованих закладів отримали аванс від НСЗУ. 1 767 845 950 грн отримали на свої рахунки 616 спеціалізованих медичних закладів за договором з НСЗУ. Це - перша виплата в перший місяць від старту Програми медичних гарантій у повному обсязі", - йдеться у повідомленні.

У НСЗУ додали , що решта закладів отримають оплати найближчим часом.

Зазначається, що договори з НСЗУ на надання медичних послуг за Програмою медичних гарантій станом на сьогодні підписали 1 643 заклади спеціалізованої медичної допомоги.

У Національній службі здоров'я також нагадали, що за графіком надходження коштів, заклади отримуватимуть авансовий платіж у першій декаді кожного місяця:

- 90% авансу за пакети медичних послуг, де передбачається оплата за глобальним бюджетом;

- 50% від орієнтовної розрахункової оплати за надання наступних пріоритетних послуг - інфарктів, інсультів, допомога при пологах та неонатальна допомога.

"У перших числах наступного місяця буде сформований звіт за попередній місяць і заклад отримає на підставі звіту неоплачену авансом решту коштів за глобальним бюджетом, та за надання пріоритетних послуг. А також оплату за такі пріоритетні послуги по факту їхнього надання - інструментальні дослідження на раннє виявлення раку", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв Укрінформ, з 1 квітня стартувала Програма медичних гарантій. Медичні заклади, які надають спеціалізовану медичну допомгу, при умові укладення договорів з НСЗУ, отримуватимутьт виплати за кожен пролікований випадок. Для пацієнтів лікування в лікарнях буде безоплатним. На Програму медичних гарантій в бюджеті 2020 року передбачено 72 млрд грн.