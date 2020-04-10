Безробітні зможуть отримати допомогу лише з однією довідкою - Лазебна

Кабінет міністрів готує рішення, яке дозволить спростити пакет документів для звернення безробітних за допомогою до держави.

Про це міністр соціальної політики Марина Лазебна сказала у вечірньому ефірі телеканалу «Україна» у п'ятницю, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Система допомоги малозабезпеченим сім'я так побудована, що туди може прийти особа, яка покаже свої доходи за попередні 6 місяців. Ми спрощуємо цю систему для безробітних громадян та членів їхніх родин. Ми будемо брати тільки довідку по безробіттю. Більше нічого. Ми закриємо очі на все і просто скажемо, щоб приходили у систему, бо у вас є діти. На кожну дитину там є доплата . Ми підтримаємо цих безробітних та членів їх сімей через систему допомоги малозабезпеченим сім'ям. Це наша ініціатива номер один», - сказала Лазебна.

Вона розраховує на те, що відповідне рішення буде схваленне наступного тижня на засіданні уряду.

Крім того, долала міністр, Кабмін розробляє механізм виплати на догляд за дітьми віком до 10 років у розмірі прожиткового мінімуму ФОПам, які не мають найманих працівників та які на період карантину тимчасово зупинити свій бізнес та втратили прибуток.

«Тобто фізична особа підприємець, яка у рамках карантинних заходів призупинила свою підприємницьку діяльність та втратила свої прибутки, маючи дітей, може звернутися до нас, до Міністерства соцполітики», - додала Лазебна.

Планується, що такі виплати будуть здійснюватися під час дії карантину та протягом 30 днів після його завершення залежно від ситуації з карантинними заходами і станом економіки країни.