Доповнені правила госпіталізації пацієнтів з COVID-19: оцінки та пропозиції

Є припущення та розрахунки, що якби в Україні тестували з такою ж інтенсивністю, як, скажімо, в Ісландії, то зараз хворих у нас було майже 19 тисяч

У Центрі громадського здоров'я роз’яснили нові правила госпіталізації хворих на COVID-19 – пацієнти з легкою формою перебігу захворювання лікуватимуться вдома, а з середньою та важкою підлягають госпіталізації. Таке рішення прийняте з огляду на те, що кількість хворих в Україні збільшується, і в лікарнях може просто не вистачати місць. Тим часом у Мережі з’являються історії про те, що хворим відмовляють у госпіталізації. Приміром, про таку відмову написав головлікар Бориспільської лікарні Євген Черенок 2 квітня, а згодом дружина пацієнта з підозрою на коронавірус, який помер 6 квітня: чоловіка лише з третього разу погодилися госпіталізувати. Тож які наразі нові правила госпіталізації, і що думають про них фахівці.

Коли госпіталізація показана?

Згідно з оновленими стандартами надання медичної допомоги хворим на COVID-19, пацієнтів з легкою формою захворювання, які не мають ризику ускладнень, а також пацієнтів, що одужують та вже не потребують цілодобового нагляду лікарів, рекомендовано лікувати амбулаторно, тобто в домашніх умовах. При цьому лікарі забезпечують постійний контроль поточного стану пацієнта і його контактних осіб за телефоном та можуть здійснювати виїзні консультації з дотриманням правил інфекційного контролю. АМБУЛАТОРНЕ (ДОМАШНЄ) ЛІКУВАННЯ СУВОРО ЗАБОРОНЕНЕ У РАЗІ, ЯКЩО ПАЦІЄНТ ПЕРЕБУВАЄ У ГРУПІ РИЗИКУ щодо розвитку ускладнень або має симптоми, що характеризують середньо-тяжкий і тяжкий перебіг.

Рішення про госпіталізацію, залежно від стану хворого, приймає лікар. Госпіталізація показана хворим з підозрою/підтвердженим COVID-19, якщо:

перебіг хвороби середньої тяжкості або тяжкий (ознаки пневмонії та/або дихальної недостатності за наявності рентгенологічно підтвердженої пневмонії);

наявні клініко-інструментальні дані гострого респіраторного дистрес-синдрому;

наявні клініко-лабораторні дані сепсису та/або септичного шоку;

наявні клініко-лабораторні дані органної/системної недостатності, крім дихальної;

пацієнт, незалежно від тяжкості стану, належить до групи ризику розвитку ускладнень: цукровий діабет, хронічна патологія дихальної та серцево-судинної систем, ниркова недостатність, аутоімунні захворювання, тяжкі алергічні хвороби, онкологічні захворювання тощо;

у пацієнта, незалежно від тяжкості стану, відзначається підвищення температури вище 38 °С, що погано піддається корекції.

Пацієнтам із тяжким перебігом підтвердженої COVID-19 забезпечується моніторинг та корекція лікувальних заходів залежно від супутніх патологічних станів.

Досвідчений сімейний лікар прийме рішення на користь пацієнта

Про те, як же приймається рішення про госпіталізацію пацієнта на практиці і чи достатньо таких критеріїв, щоб убезпечити хворого, Укрінформ запитав у практика – сімейної лікарки Дарини Дмитрієвської. Вона говорить, що хоча не погоджується з приводу критерії тестування, вважаючи, що тестувати потрібно і тих, хто має легкий перебіг захворювання, схожого на COVID-19, але з приводу правил госпіталізації зауважень не має.

Тестувати потрібно і тих, хто має легкий перебіг захворювання, схожого на COVID-19

“Усе ж таки госпіталізація, не лише з приводу коронавірусу, несе певні ризики щодо внутрішньолікарняного інфікування. Якщо в лікарню госпіталізують людину з складним перебігом ГРВІ, а в неї не підтвердиться коронавірусна хвороба, то є небезпека, що людина може підхопити ще й COVID-19. Тому ми завжди дивимося на баланс користі і шкоди від такого рішення. Якщо, наприклад, є висока температура, яка не збивається, утруднення дихання чи ознаки, які свідчать про швидкий розвиток пневмонії, ми розуміємо, що користь від госпіталізації, коли людина буде під цілодобовим наглядом, є вищою, ніж інші ризики”, – пояснює Дарина Дмитрієвська.

Крім того, лікарка погоджується з тим, що госпіталізація великої кількості людей дуже швидко перевантажить систему охорони здоров’я. “Серед моїх пацієнтів тільки двоє госпіталізовані, але в них за результатами тестувань на той час не було виявлено коронавірусу. Якщо ж ми бачимо, що в людини є складніші прояви хвороби, або патологія, або супутні хвороби, які можуть ускладнити перебіг дуже швидко, то приймаємо рішення про госпіталізацію”, – говорить пані Дарина. Але додає, що часом трапляються випадки, коли організм людини навіть при нормальному перебігу певного захворювання, не лише COVID-19, реагує несподіваним погіршенням стану. “На жаль, ми не можемо цього передбачити і госпіталізувати всіх людей із температурою 37.5. Тому ВАЖЛИВО, ЩОБ ЛЮДИНА БУЛА ПОСТЙНО НА ЗВ’ЯЗКУ ЗІ СВОЇМ ЛІКАРЕМ І ЗНАЛА, ЩО НАВІТЬ ВНОЧІ МОЖЕ З НИМ ЗВ’ЯЗАТИСЯ у разі зміни стану. І, можливо, краще, щоб саме лікар викликав швидку, оскільки він краще прояснить колегам стан хворого”, – каже Дмитрієвська.

Запитуємо також і про те, коли пацієнту, який перебуває вдома на лікуванні, варто насторожитися і набрати свого лікаря. “Пацієнту треба одразу повідомити лікаря, якщо в нього змінилася клінічна картина, виникли певні скарги, суб’єктивне погіршення стану. Своїх пацієнтів я прошу казати про це в будь-якому разі, і рішення про госпіталізацію ми приймаємо разом. Приміром, ОДНА З ОЗНАК, НА ЯКУ ВАРТО ЗВЕРНУТИ УВАГУ – ЯКЩО ДИХАННЯ СТАЄ ЧАСТІШИМ. Треба заміряти частоту дихання в максимально спокійному стані (тут головне не піддаватися паніці, що впливає на частоту дихання). Якщо частота буде 25-30 циклів за хвилину (один цикл – це вдих-видих) чи більше, то це свідчить про поверхневе дихання. Тобто має бути задишка, яку не сплутати. Головне – це спілкування лікаря з пацієнтом і знання лікарем своїх пацієнтів, тобто хто з них більше схильний до паніки”, – говорить сімейна лікарка.

Є думка: ця стратегія нам не зовсім підходить, а «легких» – теж варто госпіталізувати

Вадим Арістов

Дещо іншу думку в коментарі Укрінформу висловив Вадим Арістов, директор Revival Institute for Future, стратег, інфекціоніст, консультант з управління змінами. Він говорить, що відправляти хворих з легкою формою перебігу COVID-19, щоб не завантажувати лікарні – це світова практика, яка має сенс, але у разі високого напливу пацієнтів. “Коли ці правила вводили в Україні, очікувалися шквал пацієнтів, як в Італії, і відповідно велике навантаження на лікарів. Однак наразі є важкі хворі і середнє навантаження, і навіть не в усіх місцевостях. Звісно, це є результатом, по-перше, дієвості карантину, а по-друге – наслідком наших проблем з проведенням тестування, бо ми не бачимо реальної кількості хворих. Revival Institute підрахував, якими би мали бути реальні цифри. Ми взяли країну з найбільшою кількістю тестувань на одиницю населення (серед країн, де кількість зареєстрованих випадків вища за 1000) – Ісландію (100 тис. тестів на 1 млн населення). Кількість померлих в Ісландії (6) співставили з кількістю хворих (1675). При збереженні пропорції, враховуючи, що в Україні зараз 69 померлих – то кількість випадків захворювання на COVID-19 мала б становити близько 19 тисяч. Тобто такі дані ми, можливо, отримали б, якби проводили тестування на тому рівні, як в Ісландії”, – говорить пан Арістов. Пан Арістов наголошує, що на прикладі багатьох країн, особливо – успіху Південної Кореї, така система широкого тестування і виявлення інфікованих, яких треба відправити на ізоляцію, дозволяє уникнути тотального карантину для цілої країни.

Він продовжує: якщо виявиться, що навіть з достатнім рівнем тестування в нас не буде шквалу хворих, то потрібно буде переглядати стратегію госпіталізації. “Адже ми тестуємо людей, бачимо, що вони інфіковані, але не мають середнього чи тяжкого перебігу, тож відпускаємо їх додому. А далі, оскільки цим людям немає чого їсти, відкриваємо ломбарди, щоб вони мали змогу піти в аптеки, магазини... Але гірше, що ці люди інфікують своїх родичів. Дані з Китаю засвідчили, що близько 70% нових випадків з’являється через зараження всередині сім’ї. Погані умови вдома – особливість бідних країн. Тому що в Британії, приміром, стратегія відмови в госпіталізації легких випадків розрахована на те, що люди мають окремі кімнати, де можуть ізолюватися, і мають достатньо коштів, щоб замовляти їжу. Тобто людина може самоізолюватися вдома. У нас же більшість людей живе скупчено, коли в одній квартирі може мешкати кілька поколінь. А ще є комунальні квартири, “малосімейки”, гуртожитки... Тобто інфікованих людей ми посилаємо назад у велике скупчення. І хоча введення карантину з одного боку, скоріш за все, сильно знизило темпи появи нових захворювань, але водночас через повернення додому легких випадків відбувається навпаки прискорення захворюваності. Тому все залежить від того, який з цих двох факторів буде сильніший”, – говорить експерт.

Як приклад вирішення проблеми, він згадує Полтавську область, де за кошти місцевої влади виділено місця у лікарні відновного лікування з повним харчуванням для тих, хто повертається з-за кордону для обсервації, а також для тих, у кого діагностовано COVID-19 (якщо хворі бояться наражати на небезпеку своїх рідних). “МИ – КРАЇНА ДОСИТЬ БІДНА – СЛІПО КОПІЮЄМО ПРОТОКОЛИ І СТРАТЕГІЇ БАГАТИХ РОЗВИНЕНИХ КРАЇН, АЛЕ ЦЕ НЕ ПРАЦЮЄ”. Це як з туберкульозними диспансерами, які ми закриваємо, не оцінюючи соціальних умов таких хворих. Тому, на мою думку, прийшов час переглянути таку стратегію і повернути в цілому питання контролю і попередження захворювань з місцевих рішень у централізовану вертикаль”, – каже пан Арістов. Він додає, що оскільки відмова від планової госпіталізації на час карантину вивільнила значну кількість місць у відділеннях лікарень, то потрібно використати ці місця для ізоляції легких хворих.

Юлія Горбань, Київ

P.S. Що ж, коли в Україні почнуть проводити тестування більш масово, то стане зрозуміліше, якою стратегією нам слід надалі керуватися. А поки що наводимо рекомендації МОЗу по догляду за пацієнтом з COVID-19 в домашніх умовах.