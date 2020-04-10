Україна щодня виготовляє близько мільйона масок - Президент
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Укрінформ
Цього тижня в Україні відвантажено чотири тисячі багаторазових захисних костюмів вітчизняного виробництва, щодня виготовляється майже мільйон масок
Про це заявив Президент Володимир Зеленський у відеозверненні.
"Паралельно ми нарощуємо власне виробництво. Цього тижня відвантажено 4 тисячі багаторазових захисних костюмів, зроблених в Україні. Ми продовжуємо виготовляти майже мільйон масок щодня", - сказав Президент.
Водночас, за його словами, літаком з Китаю, серед іншого була доставлена промислова лінія, яка суттєво прискорить виробництво масок в Україні.