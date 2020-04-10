"Переїзд" КСУ до Харкова: правники закликають комітет ВР "завернути" законопроєкт

Асоціація правників вважає необгрунтованою пропозицію щодо зміни місцезнаходження Конституційного суду і закликає Комітет ВР з питань правової політики повернути на доопрацювання відповідний законопроєкт №3300.

Про це йдеться у вікритому зверненні асоціації.

"У проєкті закону передбачено змінити місцезнаходження Конституційного суду з міста Києва на місто Харків... Водночас, погодитись із такою ініціативою Комітет АПУ не може", - йдеться у зверненні.

У АПУ вважають, що таке територіальне дистанціювання не містить ані належного обґрунтування його доцільності, ані обґрунтування можливих позитивних наслідків.

"Крім того, з тексту пояснювальної записки не зрозуміло, яку мету переслідує автор законопроєкту, пропонуючи зміну місцезнаходження суду", - наголошують в Асоціації.

Зокрема, зазначають правники, якщо йдеться про запобігання впливу інших органів на Конституційний суд, то це має досягатися суто правовим шляхом, а не зміною адреси та дистанціюванням від органів державної влади.

Як повідомлялося, законопроєкт №3300 "Про внесення змін до Закону України "Про Конституційний Суд України" щодо посилення незалежності та підвищення ефективності функціонування Конституційного Суду України" 3 квітня зареєструвала голова парламентського Комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Галина Третьякова (фракція партії "Слуга народу"). У ньому, зокрема, пропонується перенести місцезнаходження КСУ з Києва до Харкова.

Водночас у КСУ заявили, що цей документ передбачає обмеження конституційних прав.