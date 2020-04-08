Конституційний Суд не хоче "переїжджати" до Харкова

Законопроєкт №3300 про внесення змін до закону про Конституційний Суд передбачає обмеження конституційних прав.

Про це йдеться у заяві, яка опублікована на сайті Конституційного Суду.

“У Конституційному Суді України вивчають текст зареєстрованого у Верховній Раді законопроєкту № 3300 про зміни до Закону “Про Конституційний Суд України" в частині посилення незалежності та поліпшення ефективності функціонування органу конституційної юрисдикції. Попередній аналіз засвідчив, що в цьому законопроєкті не враховано комплексний підхід щодо пропозицій Конституційного Суду України, наданих до парламенту, натомість передбачено суттєві обмеження певних конституційних прав”, - йдеться у заяві.

У суді нагадали, що під час судової реформи 2016 року змінами до Основного Закону Конституційному Суду був наданий особливий статус, який зумовлений виключною роллю у забезпеченні верховенства Конституції .

У подальшому, у 2017 році, був ухвалений закон “Про Конституційний Суд України”, який, серед іншого, запровадив інститут конституційної скарги.

Згодом ці законодавчі зміни, зауважують у КС, були позитивно оцінені Венеціанською Комісією.

У КС нагадали, що суд з власної ініціативи у 2019 році передав до ВР для використання при ухваленні змін до законодавства пакет системних напрацювань, спрямованих на покращення реалізації ухваленої реформи на практиці.

“Водночас, в оприлюдненому тексті законопроєкту № 3300 про зміни до закону "Про Конституційний Суд України" не враховано пропозицій Конституційного Суду, натомість передбачено суттєві обмеження певних конституційних прав”, - йдеться у заяві.

“Конституційний Суд не схвалює спроб необґрунтованих законодавчих змін, які можуть погіршити права людини в Україні, і наполягає, що такі зміни повинні ухвалюватися виважено, аргументовано, після проведення фахових дискусій із залученням експертів, у тому числі експертів Венеційської комісії, про що неодноразово наголошувала Рада Європи”, - додали у суді.

У КС наголошують, що питання про внесення змін до закону “Про Конституційний Суд України” повинен, перш за все, ініціювати Комітет Верховної Ради з питань правової політики з відповідними напрацюваннями.

“Таке рішення має бути обумовлене захистом прав і свобод людини, у тому числі юридичних осіб, що випливає з Конституції та рішень Конституційного Суду України”, - резюмували у суді.

Як повідомлялося, на сайті Верховної Ради з’явився текст проєкту закону "Про внесення змін до закону України "Про Конституційний суд України" щодо посилення незалежності та підвищення ефективності функціонування Конституційного Суду України", яким, зокрема, пропонується перенести КСУ до Харкова.

Документ 3 квітня зареєструвала голова парламентського Комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Галина Третьякова (фракція партії "Слуга народу").

У пояснювальній записці зазначається, що важливою складовою інституційної незалежності КСУ слід вважати його територіальне дистанціювання від інших вищих органів державної влади.

Як приклад наводяться Німеччина і Словаччина, де конституційні суди не розташовані у столицях.

Законопроєктом також пропонується вилучити юридичних осіб з числа суб’єктів, що мають право звернення до КСУ із конституційною скаргою.

Крім того, суддів КСУ хочуть зобов’язати ходити у відпустки одночасно.

КСУ з часу свого створення у 1996 році розташований у будівлі на вулиці Жилянській у Києві.