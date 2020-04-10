В Україну в’їхали за добу ще понад 6 тисяч громадян

Минулої доби в Україну в’їхало 6,3 тисячі громадян, натомість виїхало понад 3,4 тисячі осіб, з них понад 1,3 тисячі іноземців.

Про це повідомляє Держприкордонслужба.

«За минулу добу прикордонники здійснили понад 11,9 тисячі пропускних операцій. 9 квітня на в’їзд в Україну оформлено 6,3 тисячі наших співвітчизників. Крім того, учора Україну залишили понад 3,4 тисячі осіб, з них понад 1,3 тисячі іноземців», - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, прикордонники у взаємодії з представниками санітарно-карантинних підрозділів провели температурний скринінг та опитування про стан здоров’я понад 8,5 тис. осіб, які прямували в Україну.

За результатами додаткових перевірок громадян лікарі ознак захворювання на Covid-19 не виявили. Разом з тим інформативні згоди про самоізоляцію оформлювалися встановленим порядком, до того ж усі громадяни отримали відповідні пам’ятки, наголошують у ДПСУ.

Згідно з інформацією Держприкордонслужби, минулої доби в пунктах пропуску виявлено 25 порушників правил карантину. Про виявлені правопорушення повідомлено співробітників поліції.

Як повідомлялося, 8 квітня на в’їзд в Україну прикордонники оформили 5,6 тисячі громадян.