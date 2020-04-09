“Феномен” Миколаївщини: Ляшко розповів, як пройшла інспекція

У тому, що наразі у Миколаївській області не зареєстровано жодного випадку коронавірусної інфекції, немає ніякої сенсації. Суттєвих порушень алгоритму дій стосовно виявлення і лікування хворих не знайдено.

Про це на брифінгу 9 квітня заявив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, який приїхав з інспекцією до Миколаєва, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Сьогодні немає ніякої сенсації у тому, що у Миколаївській області не зареєстровано жодного випадку хвороби на коронавірусну інфекцію. Ми перевірили чотири рівні медичної допомоги, які мають стосунок до виявлення та лікування цієї хвороби – від швидкої допомоги і до інфекційної лікарні, і не знайшли суттєвих порушень», - сказав Ляшко.

Він, зокрема, зазначив, що розпочав своє інспектування з ознайомлення з роботою вірусологічної лабораторії, яка має змогу робити до 500 ПЛР на добу. Далі він відвідав Центр первинної медико-санітарної допомоги (ЦПМСД), познайомився з роботою швидкої медичної допомоги і, звичайно ж, побував в обласному центрі лікування інфекційних хвороб.

«І швидка допомога, і ЦПМСД, і лікарня має все необхідне для надання допомоги. Медики забезпечені відповідними засобами захисту, знають які їхні дії при виявленні хворого з підозрою на коронавірус. Тобто, в цьому плані питань нема. Але річ в тім, що зараз на Миколаївщині спостерігається дуже низький рівень захворюваності на грип та ГРВІ, він значно нижчий епідемічного порогу, тому й звернень до медиків з цього приводу небагато», - зазначив головний санлікар.

Разом з тим, він наголосив, що за підсумками візиту буде зроблений детальний аналіз побаченого і почутого і область отримає відповідні пропозиції щодо покращення вирішення тих чи інших проблемних питань.

Як повідомляв Укрінформ, контрольні дослідження зразків хворих на пневмонію в Миколаївській області в незалежній лабораторії, які були відібрані, щоб переконатися в правильності алгоритму дій місцевих медиків, співпали з висновками миколаївських фахівців.

Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко приїхав на Миколаївщину, щоб перевірити феномен області, яка є єдиною в Україні, де не зареєстровано жодного випадку COVID-19.

Станом на ранок 9 квітня в Україні, за даними Міністерства охорони здоров'я, зафіксовано 1892 випадки коронавірусної хвороби COVID-19, з них 57 летальних, 45 пацієнтів одужали. За добу було зафіксовано 224 нових випадки.