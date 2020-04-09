В Україні можуть відкласти запуск відеофіксації порушень ПДР

Запуск автоматичної фото і відеофіксації порушень ПДР по Україні запланований на 1 травня, хоча можливе і його відтермінування через карантин.

Про це у Facebook повідомив директор Департаменту комунікацій МВС Артем Шевченко.

"МВС України нагадує, ...автофотовідеофіксацію порушень ПДР і розсилку повідомлень про це поки що ніхто не відміняв. Вони мають запрацювати з 1 травня. Хоча можливе і відтермінування у зв’язку із карантином", - написав він.

Шевченко також розмістив фото однієї із встановлених нових камер у Київській області на виїзді у бік Житомира на 44 км траси міжнародного значення Київ - Чоп.

Як повідомлялося, автоматична фото і відеофіксація має запрацювати на дорогах з 1 травня.