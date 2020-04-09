СБУ блокувала діяльність call-центру, який працював на гроші з РФ
Про це повідомляє пресцентр СБУ.
«Оперативники спецслужби встановили, що троє приватних підприємців організували у Смілі фірму з надання послуг диспетчерського зв’язку «Яндекс Такси» у країнах Середньої Азії та Європи. Для ухилення від сплати податків та обов’язкових платежів до державного бюджету України комерсанти офіційно не працевлаштовували працівників та розраховувались з ними у «конвертах». Крім цього, під час пандемії COVID–19 call-центр працював цілодобово, а персонал не був забезпечений необхідними протиепідеміологічними засобами», - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що у ході обшуку в приміщенні фірми правоохоронці виявили інструкції з обслуговування закордонних клієнтів, таксистів, технічну документацію з графіками роботи працівників центру. Також виявлена комп’ютерна техніка з програмними продуктами, розробленими та наданими в користування російським «Яндексом».
Тривають слідчо-оперативні дії для притягнення до відповідальності осіб, причетних до організації та діяльності call-центру.
Операція проводилась спільно зі слідчими Нацполіції під процесуальним керівництвом Смілянської місцевої прокуратури.
Фото: СБУ