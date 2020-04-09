В Україні з коронавірусом госпіталізували 40 дітей

Про це на брифінгу 9 квітня сказав в.о. генерального директора Центру громадського здоров'я Ігор Кузін, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Протягом 8 квітня за результатами дослідження вірусологічної референс-лабораторії Центру громадського здоров’я та обласних лабораторних центрів отримано 224 повідомленні про нові випадки, з них 8 дітей», - сказав Кузін.

За його даними, із 1892 пацієнтів із коронавірусом госпіталізовані 848, з них 40 дітей, решта отримують амбулаторне лікування.

На апаратах штучної вентиляції легень зараз перебувають 38 хворих, поінформував Кузін.

З 57 померлих внаслідок ускладнень коронавірусу - 31 жінка та 26 чоловіків.

Кузін додав, що майже всі померли мали хронічні захворювання - серцево-судинні, цукровий діабет, захворювання нирок або легень, онкологічні захворювання.

Найбільша частина інфікованих коронавірусом – 82% - особи від 30 років.

За останню добу найбільша кількість повідомлень про підтверджені випадки надійшла з Києва, Чернівецької області, Львівської та Кіровоградської.

Як повідомлялося, за даними МОЗ, в Україні станом на ранок 9 квітня зафіксовано 1892 випадки коронавірусної хвороби COVID-19, з них 57 летальних, 45 пацієнтів одужало. За добу було зафіксовано 224 нові випадки.