В Україні 1 травня проіндексують пенсії – ПФУ

Згідно з постановою Кабінету міністрів, індексація пенсій в Україні відбудеться 1 травня 2020 року.

Про це інформує Пенсійний фонд України у Facebook.

Як зазначається, питання проведення індексації пенсій у 2020 році регулює постанова Кабінету міністрів України № 251 “Деякі питання підвищення пенсійних виплат та надання соціальної підтримки окремим категоріям населення у 2020 році” від 1 квітня 2020 року.

«Постановою визначено дату проведення індексації пенсій у 2020 році: це – 1 травня. Перерахунок пенсій проводитиметься із застосуванням коефіцієнта збільшення показника середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески, та який враховується для обчислення пенсії, у розмірі 1,11», - ідеться в повідомленні.

Як уточнюється, у разі, коли розмір підвищення в результаті перерахунку пенсії менше 100 гривень, буде встановлено доплату до пенсії у сумі, що не вистачає до зазначеного розміру.

Також у ПФУ інформують, що виплата перерахованих пенсій здійснюватиметься починаючи з травня 2020 року в установленому порядку.