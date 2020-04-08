Карантинні правила: солдати у військових частинах їдять по одному за столом

Через карантинні заходи у військових частинах солдати приймають їжу по одному за столом.

Про це повідомляється на сайті Міноборони.

«У солдатських їдальнях проведено роботу з позначення розмежувальних ліній на дистанцію два метри між військовослужбовцями, які прибуватимуть для приймання їжі. Окрім того, проведено розосередження столів, за якими військові обідають по одному», - йдеться у повідомленні.

Такі заходи запроваджено в оперативному командуванні «Південь» з метою недопущення поширення серед особового складу коронавірусу СOVID-19.

Теж саме стосується організації занять в навчальних класах. Кількість слухачів не повинна перевищувати десяти осіб. Відстань між ними залишається в межах двох метрів один від одного. Усі військовослужбовці під час проведення занять перебувають у захисних масках.

Ранкова фізична зарядка проводиться не в складі підрозділу, а в форматі індивідуального виконання вправ.

Також під час організації харчування особового складу частин військовослужбовці, кухарі, інші працівники їдальні повинні перебувати в захисних масках.

Як повідомлялося, станом на ранок 8 квітня в Збройних силах зареєстровано п’ять випадків захворювання на коронавірус, з них один випадок – летальний.

Фото: mil.gov.ua