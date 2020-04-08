Карантинні правила: солдати у військових частинах їдять по одному за столом
Про це повідомляється на сайті Міноборони.
«У солдатських їдальнях проведено роботу з позначення розмежувальних ліній на дистанцію два метри між військовослужбовцями, які прибуватимуть для приймання їжі. Окрім того, проведено розосередження столів, за якими військові обідають по одному», - йдеться у повідомленні.
Такі заходи запроваджено в оперативному командуванні «Південь» з метою недопущення поширення серед особового складу коронавірусу СOVID-19.
Теж саме стосується організації занять в навчальних класах. Кількість слухачів не повинна перевищувати десяти осіб. Відстань між ними залишається в межах двох метрів один від одного. Усі військовослужбовці під час проведення занять перебувають у захисних масках.
Ранкова фізична зарядка проводиться не в складі підрозділу, а в форматі індивідуального виконання вправ.
Також під час організації харчування особового складу частин військовослужбовці, кухарі, інші працівники їдальні повинні перебувати в захисних масках.
Як повідомлялося, станом на ранок 8 квітня в Збройних силах зареєстровано п’ять випадків захворювання на коронавірус, з них один випадок – летальний.
Фото: mil.gov.ua