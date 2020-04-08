Гуманітарний комітет ВР визнав роботу Нацради незадовільною

Комітет Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики визнав незадовільною роботу Національної ради з питань телебачення і радіомовлення за результатами розгляду звіту регулятора за 2019 рік.

Про це Укрінформу повідомила заступник голови комітету, заступник голови фракції «Слуга народу» Євгенія Кравчук.

«Прийняли рішення визнати роботу Нацради незадовільною. Було два варіанти рішення: прийняти звіт до відома або визнати роботу незадовільною (як і Президент). Комітет більшістю голосів обрав другий варіант», – сказала депутатка.

Як повідомляв Укрінформ, 18 березня члени Комітету заслухали звіт Нацради за 2019 рік. Голова комітету Олександр Ткаченко тоді зауважив, що «виникло багато питань до ряду напрямків діяльності, в тому числі щодо розтрати 100 млн грн державних коштів на створення моніторингового центру». За його словами, авансовий платіж «майже на всю суму провели, обладнання є, але не те, що потрібне та на додачу не працює». Зважаючи на отриману інформацію, Комітет почав готувати мотиваційну частину щодо неприйняття звіту регулятора.