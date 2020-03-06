Костинський і Фещук не розуміють, чому їх звільнили з Нацради

Колишні члени Нацради з питань телебачення і радіомовлення Сергій Костинський і Уляна Фещук не розуміють причин дострокового звільнення їх з посад.

Про це вони заявили під час пресконференції в Укрінформі.

"Відверто кажучи для нас наше звільнення стало новиною. Вчора прийшовши на роботу, і готуючись до засідання, яке з об’єктивних причин на прохання одного за наших колег було перенесено на пів години, ми дізналися про те, що є укази про наше звільнення. Я особисто не знаю з яких підстав звільнили мене, які претензії є до моєї роботи. Тобто в указах є посилання на норми закону. Це в принципі відповідає вимогам закону. Але у нас фактично колегіальний орган, ми приймаємо рішення публічно, і голосуємо за це. І чому ми залишися поза цією командою — це, як мінімум, дивно", - сказала Фещук.

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Костинський сказав, що це звільнення, якщо оцінювати його емоційно, є винагородою, бо багато чесних і розумних людей, хотіли би бути звільненими саме так, за таких умов. "Тому якщо так мудро підійти до цього питання, то Володимир Зеленський зробив нам послугу", - наголосив він.

Він підкреслив, що не знає, з яких підстав їх було звільнено.

"Я з перших днів призначення завжди був готовий до відставки, через будь-яку ситуацію. Я не є революціонером, але завжди виборював свою точку зору, і думаю завжди були можливості мене звільнити набагато раніше. Щодо реальних юридичних підстав, то я не знаю хто зробив більше. Наша частина звіту не задовольняє, а порівняно з ким ми працювали гірше? Покажіть тих людей, які зробили більше", - сказав Костинський.

Він розповів, що в подальшому йому цікаво буде займатися експертизою діяльності всіх органів державної влади, які працюють в гуманітарній сфері.

"На сьогоднішній день я є експертом у цій сфері, я знаю, як воно працює. Я писав теж законопроекти, теж брав участь у цій роботі. Я знаю, як це працює, я знаю, як працюють органи виконавчої влади, я знаю, як працює регуляторний орган", - додав Костинський.

Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський 5 березня звільнив достроково членів Нацради з питань телебачення і радіомовлення Сергія Костинського і Уляну Фещук та перепризначив її членами Юрія Зіневича і Валентина Коваля.