Для військових медиків створили цілодобові консультативні центри

З метою протидії COVID-19 для військовослужбовців медичної служби створено цілодобові консультативні центри.

Про це повідомляє командування Медичних сил ЗСУ.

«На виконання розпорядження начальника штабу – заступника командувача Медичних сил Збройних сил України у складі військово-медичних клінічних центрів створено цілодобові консультативні центри для надання методичної допомоги військовослужбовцям медичної служби військових частин та військових закладів охорони здоров’я з питань профілактики, діагностики та лікування гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2», - йдеться в повідомленні.

Зазначається також, що у складі цих центрів створено виїзні групи для роботи у військових частинах та закладах охорони здоров’я адміністративно-територіальних зон відповідальності.

Як повідомлялося, станом на сьогодні у Збройних силах зареєстровано п’ять випадків захворювання на COVID-19, з них один летальний.

Загалом в Україні виявлено 1668 хворих на COVID-19, 52 людини померли, 35 одужало.