У півторамісячної дитини депутата Ганни Скороход виявили коронавірус
Про це інформує ТСН.
"До інфекційної столичної лікарні із діагнозом коронавірус потрапило немовля депутатки Ганни Скороход. У дитини і жінки аналізи підтвердили Covid-19", - ідеться в повідомленні.
Як зазначається, в ефірі телеканалу Скороход повідомила, що стан дитини стабільний.
“Covid-19 підтверджений у нас обох. Сьогодні здали додаткові аналізи”, - розповіла народна обраниця.
Як повідомлялося, 29 березня народний депутат Ганна Скороход заявила, що зробити експрес-тест на коронавірус змогла тільки після пред'явлення депутатського посвідчення.
Скороход уточнила, що вона просила провести їй ПЛР-тест, але отримала відповідь, що "рішення про його проведення приймається щоранку на нараді докторів".
Тоді депутат звернулася в приватну клініку, де роблять ПЛР-тест за викликом "швидкої". За її словами, за виклик бригади приватної клініки вона заплатила 4100 грн.
В результаті у неї підтвердився коронавірус.
17 лютого Ганна Скороход народила дитину.