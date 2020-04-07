У півторамісячної дитини депутата Ганни Скороход виявили коронавірус

Депутат Верховної Ради Ганна Скороход разом із півторамісячною дитиною госпіталізовані до столичної лікарні, в обох підтверджено коронавірус.

Про це інформує ТСН.

"До інфекційної столичної лікарні із діагнозом коронавірус потрапило немовля депутатки Ганни Скороход. У дитини і жінки аналізи підтвердили Covid-19", - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, в ефірі телеканалу Скороход повідомила, що стан дитини стабільний.

“Covid-19 підтверджений у нас обох. Сьогодні здали додаткові аналізи”, - розповіла народна обраниця.

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Як повідомлялося, 29 березня народний депутат Ганна Скороход заявила, що зробити експрес-тест на коронавірус змогла тільки після пред'явлення депутатського посвідчення.

Скороход уточнила, що вона просила провести їй ПЛР-тест, але отримала відповідь, що "рішення про його проведення приймається щоранку на нараді докторів".

Тоді депутат звернулася в приватну клініку, де роблять ПЛР-тест за викликом "швидкої". За її словами, за виклик бригади приватної клініки вона заплатила 4100 грн.

В результаті у неї підтвердився коронавірус.

17 лютого Ганна Скороход народила дитину.