Науковці звернулися до Президента через скорочення фінансування НАНУ

Скорочення фінансування Національної академії наук призведе до руйнації академічної сфери в Україні та поглибить технологічне відставання від інших держав.

На цьому наголосили науковці НАНУ у відкритому листі до Президента, який оприлюднений у Facebook.

"Ми, члени Національної академії наук України, повною мірою розуміємо нагальні виклики в країні, важливість концентрації фінансових ресурсів для вжиття ефективних заходів з попередження негативних наслідків поширення коронавірусної інфекції СОVID-19 та підтримки економічної активності у цей складний для нас усіх час. Проте наміри уряду "зекономити" кошти на науковій діяльності установ НАН України цього разу призведуть до загрози повної руйнації сфери академічної науки держави та поглиблення технологічного відставання від високорозвинених країн світу", - йдеться у листі.

Науковці нагадали що проєктом Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" (реєстраційний №3279 від 29.03.2020), зокрема, передбачається скоротити на 300,0 млн гривень обсяг фінансування НАНУ за бюджетною програмою КПКВК 6541230 "Підтримка розвитку пріоритетних напрямів наукових досліджень".

За їх твердженням, це становить понад 8,1% обсягу фінансування Академії за розділом "Наука".

Вчені наголошують, що через рішення уряду і через те, що наукові колективи НАНУ від початку року і так працюють у режимі неповної зайнятості, середня зайнятість працівників із розрахунку на рік зменшиться з 10,8 до 9,5 місяця.

"На сьогодні під загрозою зриву опиниться виконання відібраних за конкурсом пріоритетних досліджень і розробок, які спрямовані на підвищення обороноздатності країни, розроблення та впровадження в закладах охорони здоров’я новітніх технологій, обладнання й засобів для профілактики, діагностики і лікування найпоширеніших хвороб, інтелектуальних інформаційних технологій цифрової медицини для профілактики, діагностики та реабілітації соціально значущих захворювань, створення нових високопродуктивних сортів і гібридів харчових, кормових, технічних, лікарських та інших культур, адаптованих до умов України тощо. Серед цих робіт і роботи, спрямовані на запобігання поширенню в Україні коронавірусної інфекції СОVID-19, розроблення та удосконалення відповідних систем діагностики", - наголошується у листі.

Зменшення фінансування негативно позначиться на збереженні кадрового потенціалу науки, переважно серед молодих науковців, через те, що НАНУ вимушено призупинить фінансування молодіжних дослідницьких груп і лабораторій, яке також здійснюється за цією програмою.

"Припинення фінансування молодіжних наукових колективів завдасть нищівного удару по справі залучення та підтримки молодих науковців в НАНУ, а це стосуватиметься близько 150 молодих дослідників. Не менше шкоди завдасть припинення фінансування за бюджетною програмою КПКВК 6541230 і справі розвитку міжнародної співпраці, оскільки унеможливить проведення спільних із закордонними партнерами конкурсів з паритетним фінансуванням" - йдеться у листі.

Лист-звернення до Президента України Володимира Зеленського серед інших підписали академіки НАНУ Володимир Горбулін, Антон Наумовець, Сергій Пирожков, Анатолій Загородній, В'ячеслав Богданов, Анатолій Булат, Сергій Комісаренко, Володимир Семиноженко, Елла Лібанова, Вадим Локтєв, Валерій Смолій.

Як повідомляв Укрінформ, уряд має намір внести зміни в бюджет 2020 року, зокрема пропонується скоротити або прибрати видатки на кілька освітніх і наукових програм та напрямків.