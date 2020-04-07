Новий корпус "Охматдиту" відкриють 1 червня — Зеленський

У новому корпусі "Охматдиту" завершені основні будівельні роботи, відкриття заплановане на 1 червня.

Про це повідомив Президент Володимир Зеленський на своїй сторінці у Facebook.

«Охматдит» нарешті готовий! 1 квітня у новому корпусі закінчили основні будівельні роботи. Тепер справа за доставкою та підключенням медичного обладнання. Відкриття плануємо на 1 червня – до Дня захисту дітей", - зазначив глава держави.

Президент висловив задоволення, що в непростий для всіх період протистояння епідемії коронавірусу вдалося дотриматися встановлених термінів, адже на завершення цього довгобуду чекали роками.

Він також переконаний, що нині, як ніколи, важливо мати такі сучасні лікарні, особливо коли йдеться про дітей.

"Новенький корпус «Охматдиту» – прямий приклад того, як має працювати «Велике будівництво». Українські лікарні повинні бути саме такими", - підкреслив Зеленський.

Як повідомлялося, будівництво нового лікувально-діагностичного комплексу НДСЛ «Охматдит» розпочалося 2011 року, але з 2013-го було зупинене. В 2016 році будівництво відновили . За рішенням Кабінету міністрів проєкт був розподілений на два пускові комплекси: 23,5 тис. кв. м та 43,5 тис. кв. м відповідно.

Першу частину нового корпусу "Охматдиту" було відкрито у квітні 2019 року. Комплекс оснащений сучасним медичним обладнанням для прийому пацієнтів зі складними діагнозами. Очікується, що весь комплекс оновленого "Охматдиту" налічуватиме кілька блоків, у яких розміщуватимуться 10 сучасних хірургічних відділень, п’ять онкологічних і гематологічних відділень та діагностичне відділення.