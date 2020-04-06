На похорон в Україну пускатимуть лише за умови проходження карантину

Прикордонники пускатимуть на похорони в Україну за умови, що всі, хто приїде з-за кордону, мають пройти 14-денний карантин після похорону.

Про це розповів у прямому ефірі на сторінці ДПСУ у Facebook заступник начальника департаменту - начальник управління організації прикордонного контролю генерал-майор Юрій Лисюк, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Всі гуманітарні питання, зокрема щодо похорону в іншій країні, приймаються окремими рішення щодо цих громадян, зокрема, головою ДПСУ. Однак, важливо врахувати, що питання карантину не знімається. Тому при потраплянні на територію України необхідно буде залишитись на карантинний термін, щоб у самоізоляції пройти карантинні заходи і потім повернутись назад. Якщо це питання не буде дотримано, особи, які його порушили, будуть притягуватись до адмінвідповідальності», - сказав Лисюк.

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В ДПСУ пояснили, що особи, які приїхали на похорон із-за кордону, повинні опісля залишитись на карантин. При перетині кордону у них, як і у всіх, виміряють температуру , водночас, вони мають свідомо поставитись до присутніх на похороні з огляду на поширення коронавірусу.

Громадяни України, які мають сім’ю у Польщі чи в іншій країні і хочуть туди повернутись, мають усвідомлювати, що якщо родичі по них приїдуть в Україну на машині, то вони повинні 14 днів перебувати на карантині в Україні, і лише після того повернутись усі разом до іншої країни. А там відповідно вже діятимуть свої карантинні норми, пояснив Лисюк.

Він додав, що громадяни, які повертаються з-за кордону, і якщо у них є можливість перебувати на самоізоляції у себе дома, мають дотриматися такого режиму. Якщо у громадян можливості ізолюватись на 14-денний термін немає, то їх відправлятимуть до медичних закладів чи готелів, які визначені в обласних державних адміністраціях на місцях.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні з 12 березня 2020 року запроваджено карантин у зв'язку з протидією поширенню коронавірусної інфекції COVID-19.