У київській лікарні помер працівник Укроборонпрому

Працівник київського науково-дослідного підприємства, що входить до складу ДК "Укроборонпром", який захворів на коронавірус, помер в одній з київських лікарень.

Про це повідомляє пресслужба Укроборонпрому.

«Працівник невеликого київського науково-дослідного підприємства, що входить до складу ДК "Укроборонпром", який захворів на коронавірус та перебував у одній із київських лікарень у важкому стані, помер. Чоловікові було 72 роки, він працював токарем на підприємстві майже все життя – з 1975 р.», - йдеться в повідомленні.

В пресслужбі висловили співчуття родині та колективу.

Як повідомлялося, в Україні станом на ранок понеділка, 6 квітня, зафіксовано 1319 випадків захворювання на коронавірус, 28 людей одужали, 38 осіб померли.

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На ранок 5 квітня в Україні було зафіксовано 1251 лабораторно підтверджений випадок COVID-19, з них 32 летальних, 25 пацієнтів одужало. За добу було зафіксовано 156 нових випадків.

Фото: АА