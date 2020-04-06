Скільки пасажирів може взяти водій авто при перетині кордону - роз’яснення ДПСУ

Водій транспортного засобу, який перетинає кордон, може взяти з собою пасажирів та разом з ними перетнути кордон з Україною.

Про це повідомив у прямому ефірі на сторінці ДПСУ у Facebook заступник начальника департаменту - начальник управління організації прикордонного контролю генерал-майор Юрій Лисюк, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Можна брати пасажирів. Якщо їде один чоловік і візьме з собою двох чи трьох пасажирів і буде перетинати кордон України, жодних проблем ми в цьому не бачимо», - сказав він.

Лисюк нагадав, що починаючи з завтрашнього дня Україна запроваджує чергові обмеження на кордоні, зокрема тимчасово припиняється пішохідне сполучення. Так між Польщею та Україною буде функціонувати тільки 2 пункти пропуски – Ягодин – Дорогуськ, Краківець – Корчова. Перетин громадянами України буде здійснюватися тільки автомобілем.

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На кордоні зі Словаччиною: діятиме «Ужгород - Вишнє-Нємецьке».

На кордоні з Угорщиною: «Чоп (Тиса) - Захонь».

На кордоні з Румунією: «Дякове - Халмеу»; «Порубне - Сірет».

Як повідомлялося, за рішенням уряду, з 7 квітня державний кордон України можна буде перетнути лише автотранспортом у 19 пунктах пропуску.

З усіма пуктами пропуску можна ознайомитись на сайті ДПСУ.

Також будуть тимчасово закриті пункти пропуску через державний кордон для міжнародного пасажирського залізничного, повітряного, автомобільного сполучення.

Водночас, згідно з рішенням Кабміну, може відбуватись повернення українців спецрейсами - повітряним або залізничним транспортом.