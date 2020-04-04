Працівники Укрпошти отримають компенсацію в разі зараження коронавірусом

У разі захворювання на коронавірусну інфекцію COVID-19 та пред`явлення відповідної довідки працівники "Укрпошти" отримають виплату в розмірі 25 тис. грн.

Про це Укрінформу повідомили в пресслужбі Укрпошти.

"Якщо працівник матиме довідку про виявлення у нього коронавірусної інфекції COVID-19 з ознаками вираженої дихальної недостатності Укрпошта передбачає виплату 25 тис. грн на лікування", - йдеться в повідомленні.

При цьому увесь персонал Укрпошти, який працюватиме під час карантину, отримає також надбавку 15%.

"Для працівників відділень, кур’єрів дільниці «Кур’єрська доставка» та водіїв, що працюють на пересувних відділеннях і міжнародних маршрутах, які обслуговують клієнтів у період із 16 березня по 24 квітня, передбачена надбавка у розмірі 15% до посадового окладу за виконання особливо важливої роботи", - зазначили в компанії.

У той же час Укрпошта дозволила персоналу уникати спілкування з клієнтами у разі сумніву в його стані здоров`я.

"Якщо у листоноші виникають будь-які сумніви щодо незадовільного стану здоров’я клієнта, Укрпошта рекомендує уникати контакту з ним та попередити начальника відділення про таку ситуацію. Також компанія розробила спеціальну процедуру вручення пенсій та грошових виплат, щоб додатково убезпечити працівників. За наявності будь-якого ризику для здоров’я співробітників, керівництво Укрпошти залишає за собою право вносити корективи в режим роботи відділень та надання поштових і фінансових послуг", - зазначається в повідомленні.

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За даними пресслужби, на сьогодні в Укрпошті працює понад 65 тисяч працівників, на забезпечення яких масками, окулярами, рукавичками, дезінфекторами для рук та прибирання тощо компанія витратила понад 25 млн грн. Зараз 70% відділень повністю забезпечені всім необхідним, а до кінця наступного тижня 100% працівників отримають засоби індивідуального захисту.

Як повідомлялося, Укрпошта у період кризи працює у звичайному режимі (з мінімальними обмеженнями) та забезпечує населення всіма необхідними послугами як у відділеннях, так і вдома: прийом комунальних платежів, видача грошових переказів, пенсій та інших виплат, розповсюдження періодичних видань, прийом та видача відправлень на експорт та імпорт, доставка ліків тощо.