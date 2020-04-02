Укрпошта не скорочуватиме персонал і зарплату на період карантину

Укрпошта не скорочуватиме персонал та не зменшуватиме заробітну плату своїм співробітникам на період карантину.

Про це повідомив генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський у Facebook.

"Укрпошта НЕ скорочує персонал та НЕ зменшує зарплатню. Наші співробітники взяли оплачувані відпустки, працюють дистанційно або знаходяться в режимі самоізоляції, якщо це потрібно", - наголосив Смілянський.

Він зауважив, що ще не 100% працівників забезпечені засобами захисту, саме тому попросив тих, хто має таку можливість взяти відпустку.

"Багато з Вас роками писали мені, що не мали можливості взяти відпустку - зараз був той самий шанс", - зазначив Смілянський.

Він також повідомив, що працівники відділень отримують 15% надбавки з початку карантину.

"Так, це незаплановані витрати. Так, це кошти, які можна було б інвестувати у покращення відділень, наприклад. Але зараз першим пріоритетом є безпека співробітників та клієнтів. Особливо коли Укрпошта зараз чи не єдина компанія, що функціонує та допомагає функціонувати країні", - підкреслив Смілянський.

Читайте також: Укрпошта розробляє порядок приймання платежів на дому

Як повідомляв Укрінформ, співвласники "Нової пошти" В'ячеслав Климов та Володимир Поперешнюк у зверненні до співробітників попередили про негативні наслідки для компанії через епідемію коронавірусу. Зазначалося, що у сценаріях, які зараз прораховуються, допускаються такі дії: скасування виплат дивідендів власникам компанії, скорочення винагород членам Наглядової Ради, скорочення винагород і премій співробітникам офісу підтримки, переведення співробітників у інші підрозділи, скорочення годин роботи співробітників відділень, інші заходи з оптимізації витрат і процесів.

Як відомо, в Україні з 12 березня 2020 року запроваджено карантин у зв'язку з протидією поширенню коронавірусної інфекції Covid-19.

25 березня надзвичайну ситуацію запроваджено по всій Україні. Карантин подовжено до 24 квітня.