В Україні заборонили відвідувати будинки для літніх та інтернати

Кабінет міністрів заборонив до 24 квітня відвідувати паліативні установи та заклади соцзахисту, де проживають діти, люди похилого віку, особи з інвалідністю.

Про це йдеться в постанові уряду № 255 від 2 квітня.

Документом, зокрема, забороняється відвідування установ і закладів, що надають паліативну допомогу, соціального захисту, в яких тимчасово або постійно проживають/ перебувають діти, громадяни похилого віку, ветерани війни й праці, особи з інвалідністю, особи зі стійкими інтелектуальними або психічними порушеннями.

Не можна відвідувати заклади, що надають соціальні послуги сім’ям/особам у складних життєвих обставинах, крім установ і закладів, які надають послуги екстрено (кризово).

Також заборонено відвідування пунктів тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства, які незаконно перебувають в Україні, та пунктів тимчасового розміщення біженців, крім осіб, які надають правову допомогу особам, які перебувають в таких пунктах.

Як повідомлялося, 25 березня уряд України ввів режим надзвичайної ситуації по всій території країни та продовжив карантин до 24 квітня.