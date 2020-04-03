Українських альпіністів можуть евакуювати з Непалу російським літаком - Кулеба

Українських альпіністів, які у зв’язку з пандемією коронавірусу застрягли в Непалі після сходження на Еверест, можуть евакуювати з цієї країни російським літаком.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на онлайн-брифінгу в п’ятницю, 3 квітня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"З віддалених країн у нас найбільш резонансна історія – це Непал, де альпіністи підіймалися на Еверест, спустилися і потребують нашої допомоги… З Непалом складність у тому, що це дуже віддалена країна і складно побудувати логістичний маршрут", - сказав Кулеба.

Водночас він поінформував, що є пропозиція від російської компанії "Аерофлот" забрати звідти українських громадян.

"За моєю інформацією, російське консульство потребує офіційної ноти від українського консульства про те, щоб наших громадян взяли на борт. Ми вивчаємо всі логістичні можливості для того, щоб їм допомогти", - запевнив міністр.

У цьому контексті він також нагадав, що на його доручення посольства та генеральні консульства в усьому світі розгорнули програму "Захист" для підтримки тих українців, які тимчасово застрягли у різних країнах світу через стрімке поширення пандемії і запровадження державами внутрішніх обмежень та суттєве ускладнення міжнародної логістики.

Як повідомляв Укрінформ, за допомогою у поверненні до України наразі звернулися до закордонних дипломатичних установ 13 787 громадян, з них 8538 наполягають на якнайшвидшому поверненні на Батьківщину.