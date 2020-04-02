SkyUp здійснить рейс із Києва до Франкфурта 6 квітня - Посольство Британії

Український авіаперевізник SkyUp Airlines 6 квітня здійснить рейс до німецького Франкфурта.

Про це у Facebook повідомляє Посольство Великої Британії в Україніі.

«Цей рейс прямуватиме лише до Франкфурта. Якщо ви хочете скористатися можливістю залишити Україну, щоб повернутися до Великої Британії або третьої країни, тоді вам потрібні докази подорожі, наприклад, квиток на рейс до наступного місця призначення», - йдеться в повідомленні.

У посольстві пояснюють, що йдеться про рейс SkyUp Airlines з Києва до Франкфурта о 7.45.

Водночас українським громадянам, які мають дозвіл на проживання у Великій Британії, у посольстві нагадують про заборону залишати Україну.

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Як повідомлялося, 14 березня, Кабінет міністрів ухвалив рішення про тимчасову заборону в'їзду в Україну іноземців та закрив міжнародне пасажирське сполучення. З 18 березня в Україні припинено все внутрішнє пасажирське міжміське сполучення: залізничне, автобусне та авіаційне.

25 березня Кабінет міністрів запровадив режим надзвичайної ситуації на всій території України та продовжив карантин до 24 квітня з метою запобігання поширенню Covid-19.