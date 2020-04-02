У "справі Омеляна" лишилось дослідити один том

Триває дослідження доказів у справі щодо колишнього міністра інфраструктури Володимира Омеляна.

Про це повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура у Facebook.

"1 квітня 2020 року у Вищому антикорупційному суді за участі прокурора САП відбулось чергове судове засідання у справі про обвинувачення колишнього Міністра інфраструктури України у декларуванні недостовірної інформації. На засіданні досліджено 5 томів письмових доказів, наданих прокурором. Загалом у справі вже досліджено 28 з 29 томів матеріалів", - йдеться у повідомленні.

Наступне засідання проходитиме 8 квітня 2020 року, інформує САП.

Як повідомляв Укрінформ, 6 листопада 2018 року пресслужба НАБУ заявила про завершення досудового розслідування справи щодо міністра інфраструктури Володимира Омеляна (уряд Володимира Гройсмана) за фактами можливого незаконного збагачення та декларування недостовірної інформації.

Солом'янський райсуд столиці у квітні закрив кримінальне провадження щодо Омеляна у частині незаконного збагачення, проте ухвалив призначити до розгляду справу міністра в частині декларування недостовірної інформації за двома епізодами.

Зокрема, Омелян обвинувачується у тому, що, подаючи декларації за 2015 і 2016 роки, умисно вказав відомості, які відрізняються від достовірних на суму понад 3 млн гривень та 8 млн гривень відповідно.