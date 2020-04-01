Військові медики отримали реагенти для ПЛР-тестів на коронавірус

Головний військовий клінічний госпіталь закупив 100 комплектів реагентів, які дозволять робити високоточні тести на COVID-19 методом полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР).

Про це повідомив заступник командувача Медичних сил ЗСУ Андрій Галушка виданню АрміяInform.

«Національний військово-медичний клінічний центр «ГВКГ» закупив 100 комплектів реагентів для проведення тестів на коронавірусну інфекцію методом полімеразної ланцюгової реакції. Відтепер військовим медикам столиці не потрібно відсилати матеріали, які беруть у пацієнтів, у лабораторію МОЗ», - повідомив Галушка.

За його словами, у Медичних силах, крім Києва, є ще дві лабораторії, спроможні виконувати подібні дослідження – в регіональних Військово-медичних клінічних центрах Одеси та Львова.

Крім стаціонарних лабораторій, в розпорядженні епідеміологічного управління Командування Медичних сил є ще три мобільні лабораторії у Києві, Харкові та у Львові, які теж можуть виконувати ПЛР-дослідження. Перевага таких лабораторій у тому, що вони можуть переміщуватися гарнізонами у разі потреби.

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Головний епідеміолог ЗСУ Микола Олим повідомив, що для кожної пересувної лабораторії теж придбано по 100 одиниць реагентів для виявлення коронавірусної інфекції. Після проходження митної перевірки їх доправлять до лабораторій.

Як повідомляв Укрінформ, станом на ранок 1 квітня в лавах ЗСУ випадків захворювання на коронавірус не виявлено. На ізоляції перебувають 139 військових.

Фото: АрміяInform