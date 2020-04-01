В Україні запустили освітній проєкт для захисту дітей в інтернеті

Команда освітнього проєкту #stop_sexтинг, Київстар, уповноважений Президента України з прав дитини та Міністерство цифрової трансформації України створили навчальний сервіс для дорослих та дітей - #stop_sexтинг.

Про це повідомляється на сторінці проєкту у Facebook.

"Освітній проєкт #stop_sexтинг спільно з лідером телеком-галузі – компанією Kyivstar, Уповноваженим Президента України з прав дитини Миколою Кулебою та Міністерством цифрової трансформації України створили навчальний формат для дорослих та дітей", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що серія відео на каналі StopSextingUkraine присвячена питанням захисту в Інтернеті - від того, як убезпечити дитину від перегляду порнографії та регулювати її час в онлайні, до того, як діяти, якщо відвертий контент став об’єктом розповсюдження.

Як повідомлялось, в Україні запустили портал та інформкампанію про роз’яснення секс-ризиків для дітей в Інтернеті.