Google запускає сайт українською для вчителів – з підказками і тренінгами

У зв'язку з пандемією коронавірусу Google запускає українською мовою сайт для дистанційного навчання, який допоможе вчителям продовжити викладати.

Про це повідомляється на офіційному блозі компанії.

"Відсьогодні ми запускаємо українською мовою сайт Навчайте з дому – головний центр інформації, підказок, тренінгів та інструментів з ресурсу Google for Education, який допоможе вчителям продовжувати викладати, навіть якщо вони не знаходяться фізично в класі", - йдеться в повідомленні.

У Google пояснили, що для початку на сайті пропонуються поради щодо того, як почати дистанційне навчання, наприклад: як викладати в Інтернеті; як викладати дистанційно без відеоконференцій; як зробити уроки доступними для всіх учнів; як залучати учнів до активної співпраці під час дистанційного навчання; як співпрацювати з іншими викладачами та інше.

Цей ресурс буде продовжувати розвиватися, запевнили у компанії. Сайт побудували за підтримки та співпраці з Інститутом інформаційних технологій в освіті ЮНЕСКО, який також співпрацює з іншими партнерами у галузі освіти у відповідь на пандемію.