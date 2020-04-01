Тарута позивається до НАЗК

Народний депутат України Сергій Тарута просить Окружний адміністративний суд міста Києва скасувати рішення Національного агентства з питань запобігання корупції про результати перевірки його декларації.

Про це інформує пресслужба суду.

«До Окружного адміністративного суду міста Києва надійшов позов про скасування рішень Національного агентства з питань запобігання корупції. Позивачем зазначений Сергій Тарута, відповідачем – НАЗК», - ідеться в повідомленні.

Зокрема, Тарута оскаржує рішення НАЗК, яким було затверджено висновок щодо наявності ознак правопорушення, пов’язаного з корупцією, та направлено результати перевірки декларації Тарути за 2016 рік до НАБУ.

Наразі вирішується питання про відкриття провадження в адміністративній справі.

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Як повідомлялося, у вересні 2019 року НАЗК повідомило, що відповідно до результатів перевірки, Сергій Тарута, подаючи декларацію за 2016 рік, недостовірно вказав відомості про земельну ділянку, яка належить йому на праві власності, та отриманий ним дохід. Крім того, ще одну земельну ділянку, яка належить йому на праві власності, не задекларував взагалі. Так, загальна сума недостовірних відомостей у декларації народного депутата за 2016 рік становить понад 5,3 млн гривень, стверджують у НАЗК.