НАЗК оприлюднило звіти партій за минулий рік

Національне агентство з питань запобігання корупції оприлюднило звіти політпартій за 2019 рік на Порталі відкритих даних.

Про це повідомляє пресслужба агентства.

"Національне агентство з питань запобігання корупції оприлюднило звіти політичних партій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2019 рік на Порталі відкритих даних", - йдеться у повідомленні.

Дані в форматі .xls можна завантажити за посиланням.

Як зазначається, оприлюднення звітів політичних партій на Порталі відкритих даних, відповідно до вимог Закону "Про доступ до публічної інформації", є одним зі шляхів поширення інформації Національного агентства серед усіх зацікавлених сторін.

"Такий крок посилює ефективність громадського моніторингу за фінансами політичних партій та сприяє прозорості у цій сфері", - додали у НАЗК.