Українська фармкомпанія почала розробляти ліки проти коронавірусу

Науково-виробнича фірма «Мікрохім», яка традиційно спеціалізувалася на випуску кардіологічних препаратів, приступила до розробки першого вітчизняного засобу для лікування коронавірусу.

Про це повідомила сьогодні пресслужба компанії.

«Зокрема, наукові підрозділи компанії почали розробку генеричної копії противірусного препарату «Avigan», відомого також під такими торговими назвами, як «Фавіпіравір» і Т-705. Оригінальний препарат був розроблений в Японії у 2014 році, у 2015 році пройшов третю фазу клінічних випробувань в США. При цьому він був випробуваний під час епідемії в Ухані й дозволений до експериментального застосування в Італії проти COVID-19», - ідеться в повідомленні.

У керівництві компанії вважають, що за відносно короткий термін Україна здатна створити власну генеричну базу препаратів, які не будуть ні в чому поступатися по ефективності і безпеці оригінальним препаратам для лікування коронавірусу.

«Для відтворення і підтвердження біоеквівалентності українського препарату від COVID-19 буде потрібен певний час. Але в разі виробництва препаратів вітчизняними фармкомпаніями ми можемо розраховувати на більш сприятливе рішення ситуації, ніж при варіанті поставок іноземними фірмами», – підкреслив генеральний директор «Мікрохім» Ігор Погромський.

«На фінішну пряму – випуск і перші поставки готового препарату, «Мікрохім» планує вийти протягом пів року, що є випадком, безпрецедентним для нашої країни. Однак колектив компанії готовий перейти на посилений режим роботи в цей нелегкий для всіх нас час», - заявили у «Мікрохімі».

Як повідомлялося, за даними МОЗ, в Україні станом на ранок 1 квітня 669 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 17 летальних, 10 пацієнтів одужало. За добу було зафіксовано 120 нових випадків.