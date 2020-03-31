В Україні можуть ввести штрафи за незаконний експорт протиепідемічних товарів - до 425 тисяч

Штраф за незаконне вивезення з України протиепідемічних товарів може сягати 425 тисяч гривень або каратися позбавленням волі до 6 років.

Про це повідомляє пресслужба Нової митниці у Facebook.

"Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроєкт (№3271 - ред.), який передбачає кримінальну відповідальність за незаконне вивезення (пересилання) з України протиепідемічних товарів. А саме: штраф від 136 тис. грн до 204 тис. грн із конфіскацією товару або позбавлення волі до 3 років", - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що вдвічі більші штрафи передбачені, зокрема, для осіб, які скоять злочин повторно або у змові з групою осіб, або ж скористаються службовим становищем: штраф від 340 тис. грн до 425 тис. грн із конфіскацією товару або позбавлення волі від 3 до 6 років.

Нині законопроєкт №3271 перебуває на доопрацюванні в комітетах ВРУ. Попереду — голосування у другому читанні.

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада 30 березня ухвалила в першому читанні законопроєкт "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо криміналізації вивезення (пересилання) через митний кордон України товарів протиепідемічного призначення" (№3271). Документ, зокрема, доповнює Кримінальний кодекс статтею 2012 та передбачає кримінальну відповідальність за вивезення (пересилання) у значному розмірі поза митним контролем або з приховуванням від митного контролю товарів протиепідемічного призначення, експорт яких підлягає ліцензуванню, або вивезення (пересилання) яких громадянами за межі митної території України не допускається.

Уряд 11 березня погодив введення обмежувальних заходів, аби убезпечити українців від розповсюдження коронавірусної інфекції. Серед ухвалених рішень була й заборона до 1 червня на експорт товарів протиепідемічного призначення.