На кордоні добовий пасажиропотік зменшився до 10 тисяч осіб

Минулої доби співробітники Держприкордонслужби України здійснили 10 тисяч пропускних операцій.

Про це повідомляє Держприкордонслужба.

«Ці показники суттєво зменшились у порівнянні з попередньою добою. Майже половина їх – близько 4,8 тисячі – це пропуск громадян України з-за кордону», - йдеться у повідомленні.

Серед українців, які 30 березня повернулися з-за кордону, 1,3 тисячі осіб прибули без власного транспорту. Для перевезення піших мандрівників за сприяння Держприкордонслужби України залучалися транспортні засоби, надані місцевою владою та ДСНС.

Крім того, упродовж минулої доби Україну залишили майже 4 тисячі осіб, у тому числі 1,3 тисячі іноземців, яких оформлено на виїзд.

За добу прикордонники у взаємодії з представниками санітарно-карантинних підрозділів провели температурний скринінг та опитування про стан здоров’я понад 6,1 тисячі осіб. За результатами додаткової перевірки лікарями ознак захворювання на COVID-19 не виявлено. Крім того, встановленим порядком оформлювалися інформативні згоди про самоізоляцію та надавались відповідні пам’ятки.

Також у відповідності з рішенням уряду України щодо обов’язкової обсервації (ізоляції) протягом 14 днів після перетину державного кордону з аеропорту «Бориспіль» пасажири авіарейсів із Катару були направлені до визначених спеціалізованих закладів.

Зазначається, що на ранок 31 березня в пунктах пропуску відсутні черги з подорожуючих власним транспортом та пішоходів.

Україна з суботи, 28 березня, повністю закрила кордон для регулярного сполучення, проте на приватному автомобілі або пішки його можна буде перетинати.

Як повідомляв Укрінформ, за даними ЦГЗ, станом на 22:00 30 березня в Україні 548 лабораторно підтверджених ПЛР-дослідженням випадків COVID-19. Усього в Україні зафіксовано 13 летальних випадків від COVID-19. Загалом 8 людей вже одужали — повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі.