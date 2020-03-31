На кордоні добовий пасажиропотік зменшився до 10 тисяч осіб

На кордоні добовий пасажиропотік зменшився до 10 тисяч осіб

Укрінформ
Минулої доби співробітники Держприкордонслужби України здійснили 10 тисяч пропускних операцій.

Про це повідомляє Держприкордонслужба.

«Ці показники суттєво зменшились у порівнянні з попередньою добою. Майже половина їх – близько 4,8 тисячі – це пропуск громадян України з-за кордону», - йдеться у повідомленні.

Серед українців, які 30 березня повернулися з-за кордону, 1,3 тисячі осіб прибули без власного транспорту. Для перевезення піших мандрівників за сприяння Держприкордонслужби України залучалися транспортні засоби, надані місцевою владою та ДСНС.

Крім того, упродовж минулої доби Україну залишили майже 4 тисячі осіб, у тому числі 1,3 тисячі іноземців, яких оформлено на виїзд.

За добу прикордонники у взаємодії з представниками санітарно-карантинних підрозділів провели температурний скринінг та опитування про стан здоров’я понад 6,1 тисячі осіб. За результатами додаткової перевірки лікарями ознак захворювання на COVID-19 не виявлено. Крім того, встановленим порядком оформлювалися інформативні згоди про самоізоляцію та надавались відповідні пам’ятки.

Також у відповідності з рішенням уряду України щодо обов’язкової обсервації (ізоляції) протягом 14 днів після перетину державного кордону з аеропорту «Бориспіль» пасажири авіарейсів із Катару були направлені до визначених спеціалізованих закладів.

Зазначається, що на ранок 31 березня в пунктах пропуску відсутні черги з подорожуючих власним транспортом та пішоходів.

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Україна з суботи, 28 березня, повністю закрила кордон для регулярного сполучення, проте на приватному автомобілі або пішки його можна буде перетинати.

Як повідомляв Укрінформ, за даними ЦГЗ, станом на 22:00 30 березня в Україні 548 лабораторно підтверджених ПЛР-дослідженням випадків COVID-19. Усього в Україні зафіксовано 13 летальних випадків від COVID-19. Загалом 8 людей вже одужали — повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі.

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