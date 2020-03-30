З Туреччини на батьківщину повернулися понад 2,5 тисячі українців
Про це у Telegram повідомило Посольство України в Турецькій Республіці.
«Станом на 29 березня з Туреччини в Україну повернулося 2588 наших співвітчизників. За весь час проведення евакуаційних заходів авіакомпанія SkyUp здійснила понад 10 спеціальних комерційних рейсів з Туреччини. Також відбулося 2 рейси поромом Карасу-Чорноморськ, який повернув українців додому», - повідомляє посольство.
Дипломатичне представництво також закликало приєднатися до новоствореної групи у Facebook «Захист українців в Турецькій Республіці», в якій буде здійснюватися координація допомоги, підтримки та захисту громадян України, які не можуть повернутися на Батьківщину в період обмеження регулярного міжнародного транспортного сполучення через COVID-19.
Як повідомлялося, Україна з суботи, 28 березня, повністю закрила кордон для регулярного сполучення, проте на приватному автомобілі або пішки його можна буде перетинати.
Фото: ДПСУ