МОЗ: За минулу добу - три летальних випадки від Covid-19

Минулої доби в Україні зафіксовано три летальних випадки від коронавірусної хвороби Covid-19.

Про це заявив заступник міністра охорони здоров’я України Віктор Ляшко 28 березня під час онлайн-брифінгу щодо ситуації з протидією поширенню коронавірусної інфекції, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"За минулу добу зареєстровано три летальних випадки від коронавірусної хвороби. Один у Рівненській області, один у Сумській та один в Івано-Франківській області, але це випадок, який стався раніше, а вчора потрапив в офіційну статистику", - сказав Ляшко.

Він додав, що коронавірус у пацієнта з Івано-Франківської області був підтверджений вчора національною референслабораторією.

Ляшко також нагадав, що в Україні зафіксовано загалом 5 випадків одужання від коронавірусної хвороби.

Як повідомлялося, станом на 10:00 28 березня в Україні 311 лабораторно підтверджених випадків Covid-19, з них 8 летальних, 5 пацієнтів одужало (4 дорослих, 1 дитина).