У Запоріжжі виписали жінку, яка одужала після коронавірусу

У Запоріжжі одужав перший пацієнт, в якого був діагностований коронавірус. 28 березня жінку виписали з лікарні.

Про це повідомив у Facebook голова Запорізької ОДА Віталій Туринок.

«Радісна звістка для усієї Запорізької області! Перше одужання від Covid-19! Станом на 28.03 11:00 виписано додому з обласної інфекційної лікарні жінку, яка захворіла 15.03 (повернулась із Єгипту)», - написав він у пості.

Також повідомляється, що перед випискою жінку двічі перевірили на коронавірус. ПЛР-дослідження показали негативний результат.

Наразі в Запорізькому обласному лабораторному центрі перевіряють 6 підозр на коронавірус.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 10:00 28 березня в Україні є 311 лабораторно підтверджених випадків Covid-19. Із них 8 летальних, 5 пацієнтів одужало (4 дорослих, 1 дитина). За добу було зафіксовано 93 нові випадки.

На цей момент коронавірус підтверджено: Вінницька область — 16 випадків; Волинська область — 2 випадки; Дніпропетровська область — 7 випадків; Донецька область — 2 випадки; Житомирська область — 4 (1 летальний) випадки; Закарпатська область — 1 випадок; Запорізька область — 10 випадків; Івано-Франківська область — 28 (3 летальних) випадків; м. Київ — 74 випадки; Київська область — 41 випадок; Львівська область — 5 випадків; Луганська область — 2 випадки; Миколаївська область — 1 випадок; Одеська область — 6 випадків; Полтавська область — 1 випадок; Рівненська область — 9 випадків (1 летальний); Сумська область — 5 випадків (1 летальний); Тернопільська область — 43 випадки (1 летальний); Харківська область — 1 випадок; Херсонська область — 1 випадок; Хмельницька область — 1 випадок Чернівецька область — 47 (1 летальний, 5 одужання) випадків; Черкаська область — 3 випадки; Чернігівська область — 1 випадок.