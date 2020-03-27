Сім'ї загиблих та поранених в АТО/ООС отримають одноразову допомогу

Кабінет міністрів надасть одноразову допомогу 19 родинам загиблих та 23-м особам з інвалідністю внаслідок участі в АТО/ООС.

Про це повідомляється на Урядовому порталі .

"25 березня 2020 року під час засідання Кабінету міністрів України, членами уряду було затверджено Розпорядження КМУ "Про виділення коштів для надання допомоги членам сімей осіб, які загинули (померли) під час антитерористичної операції та особам, які стали особам з інвалідністю внаслідок поранення, контузії або захворювань, одержаних під час участі у зазначеній операції", - йдеться у повідомленні

Відповідно до розпорядження, з резервного фонду держбюджету, "Міністерству у справах ветеранів буде виділено 35,648,4 тисяч гривень на надання одноразової допомоги 19-м родинам, членам сімей загиблих (померлих) під час участі в АТО/ООС та 23-м особам з інвалідністю внаслідок війни при участі в АТО/ООС".

На виконання розпорядження КМУ, Мінветеранів має у тижневий строк затвердити узгоджений з Міністерством фінансів та Міністерством економічної торгівлі та сільського господарства, перелік витрат з наданням допомоги.

«Сьогодні непростий період в житті країни, коли вимушені карантинні заходи створюють нові соціальні виклики. Ветерани з інвалідністю і родини загиблих, які захищаючи країну втратили найцінніше – життя і здоров’я, мають відчувати підтримку держави», - сказав міністр у справах ветеранів Сергій Бессараб.

У Кабміні нагадують, що відповідно до Порядку призначення та виплати одноразової допомоги у разі загибелі (смерті) або інвалідності деяких категорій осіб затвердженого Постановою КМУ №336 на виконання ЗУ «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» грошова допомога виплачується:

- у разі встановлення інвалідності, залежно від групи інвалідності у розмірі І група - 400, ІІ – група – 300, ІІІ група – 250 прожиткових мінімумів встановлених законом для працездатних осіб на 1 січня календарного року в якому встановлено інвалідність;

- у разі загибелі (смерті) у розмірі 750 прожиткових мінімумів.