Перший етап сертифікації пройшли понад тисяча вчителів
Про це повідомляє пресслужба Міністерства освіти та науки.
Як зазначається, 1045 педагогів початкових класів успішно пройшли перший етап сертифікації вчителів 2020 року і стануть учасниками наступного – самооцінювання власної педагогічної майстерності. Відповідну анкету необхідно подати до Державної служби якості освіти до 5 квітня 2020 року.
“Вітаємо вчителів, які успішно подолали перший етап сертифікації-2020. Сподіваємось, цьогоріч сертифікація допоможе визначити ще більше педагогів, які стануть лідерами змін в освіті та які будуть готові ділитися власним досвідом. Таких вчителів ми зможемо додатково заохотити, адже педагоги, які успішно складуть сертифікацію, отримуватимуть 20% надбавки до зарплати”, – зазначила т.в.о. міністра освіти і науки Любомира Мандзій.
Другим етапом сертифікації є самооцінювання учасниками власної педагогічної майстерності. До участі у ньому допускаються ті вчителі, які у першому етапі – незалежному тестуванні – набрали не менше 60% від максимальної кількості балів. Відповідно, із 1552 учасників першого етапу успішно подолали його 1045 вчителів.
Вони візьмуть участь в наступному етапі – самооцінювання власної педагогічної майстерності. Відповідну анкету необхідно подати до Державної служби якості освіти до 5 квітня 2020 року.
Організатором другого етапу сертифікації є Державна служба якості освіти.
Як повідомляв Укрінформ, перша пілотна сертифікація вчителів відбулася у 2019 році. Ії успішно пройшли 705 педагогів із 857 зареєстрованих. Сертифікація-2020 має низку новацій: ліміт учасників збільшено до 2000, змінено порядок етапів та встановлено відсіювання після кожного з них.
Успішне проходження сертифікації дозволяє отримувати надбавку в 20% до зарплатні протягом терміну дії сертифікату – трьох років. Також сертифікат може зараховуватись як проходження чергової (позачергової) атестації.