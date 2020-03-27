Перший етап сертифікації пройшли понад тисяча вчителів

Перший етап сертифікації вчителів 2020 року пройшли 1045 педагогів початкових класів.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства освіти та науки.

Як зазначається, 1045 педагогів початкових класів успішно пройшли перший етап сертифікації вчителів 2020 року і стануть учасниками наступного – самооцінювання власної педагогічної майстерності. Відповідну анкету необхідно подати до Державної служби якості освіти до 5 квітня 2020 року.

“Вітаємо вчителів, які успішно подолали перший етап сертифікації-2020. Сподіваємось, цьогоріч сертифікація допоможе визначити ще більше педагогів, які стануть лідерами змін в освіті та які будуть готові ділитися власним досвідом. Таких вчителів ми зможемо додатково заохотити, адже педагоги, які успішно складуть сертифікацію, отримуватимуть 20% надбавки до зарплати”, – зазначила т.в.о. міністра освіти і науки Любомира Мандзій.

Другим етапом сертифікації є самооцінювання учасниками власної педагогічної майстерності. До участі у ньому допускаються ті вчителі, які у першому етапі – незалежному тестуванні – набрали не менше 60% від максимальної кількості балів. Відповідно, із 1552 учасників першого етапу успішно подолали його 1045 вчителів.

Вони візьмуть участь в наступному етапі – самооцінювання власної педагогічної майстерності. Відповідну анкету необхідно подати до Державної служби якості освіти до 5 квітня 2020 року.

Організатором другого етапу сертифікації є Державна служба якості освіти.

Як повідомляв Укрінформ, перша пілотна сертифікація вчителів відбулася у 2019 році. Ії успішно пройшли 705 педагогів із 857 зареєстрованих. Сертифікація-2020 має низку новацій: ліміт учасників збільшено до 2000, змінено порядок етапів та встановлено відсіювання після кожного з них.

Успішне проходження сертифікації дозволяє отримувати надбавку в 20% до зарплатні протягом терміну дії сертифікату – трьох років. Також сертифікат може зараховуватись як проходження чергової (позачергової) атестації.