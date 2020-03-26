На карантині всі педагоги повинні отримувати середню зарплату - МОН

Усі педагогічні працівники на час карантину повинні гарантовано отримувати середню заробітну плату.

Про це сказала в.о. міністра освіти і науки Любомира Мандзій під час онлайн-брифінгу, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Наголошу також на тому, що всі педагогічні працівники на період карантину мають отримувати гарантовану середню заробітну плату. Міністерство освіти скерувало вже три листи на керівників відділів освіти, керівників управлінь освіти, на керівників закладів освіти, в яких роз’яснювало питання оплати праці педагогічних працівників під час карантину", - заявила Мандзій.

Вона додала, що в листах - роз’ясненнях МОН також пояснило ситуацію з оплатою праці педагогічних працівників-сумісників.

З 12 березня в Україні у зв'язку з поширенням коронавірусу Covid-19 на карантин закрито навчальні й торгівельні заклади, крім продуктових магазинів, аптек, автозаправок і банків. Зупинено роботу метрополітенів у Києві, Харкові та Дніпрі, припинено міжміське й міжобласне автомобільне, залізничне та авіасполучення.

14 березня Кабінет міністрів ухвалив рішення про тимчасову заборону в'їзду в Україну іноземців та закрив міжнародне пасажирське сполучення. Тимчасова заборона на в'їзд на територію України іноземних громадян почала діяти з 00 год. 00 хв. 16 березня. З 17 березня закриті пункти пропуску через державний кордон України для авіаційного, залізничного та автобусного сполучення.

За даними Worldometers, станом на 14.00 26 березня у світі зафіксовано 487 452 випадки зараження коронавірусом, з них 22 028 летальних, 117 582 особи одужали.

В Україні 156 лабораторно підтверджених випадків Covid-19, з них 5 летальних, 1 пацієнт одужав.