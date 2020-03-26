Запобіжний захід Кожарі продовжать обирати завтра

Шевченківський райсуд столиці 27 березня продовжить обирати запобіжний захід колишньому міністру закордонних справ Леоніду Кожарі, який підозрюється в убивстві бізнесмена Сергія Старицького.

Відповідна інформація оприлюднена на сторінці суду у Facebook.

"Шевченківський районний суд м. Києва повідомляє, що у зв’язку з задоволенням ряду клопотань сторін, з метою дотримання їх прав, зокрема сторони захисту на детальне та всебічне ознайомлення з матеріалами клопотання про застосування запобіжного заходу, подальший судовий розгляд клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно Кожари Леоніда Олександровича відкладено на 27 березня 2020 року 11:30 год", - зазначили у суді.

Як повідомлялося, прокурори просили суд заарештувати ексміністра на 60 діб без права на внесення застави.

Слідство вважає, що колишній міністр закордонних справ Леонід Кожара убив бізнесмена Сергія Старицького, а потім інсценував його самогубство.

Водночас адвокати Кожари заявили, що його дружина Марина Козерод зізналася у вбивстві бізнесмена Сергія Старицького. Про це нібито йдеться у її заяві, яку вона подала 25 березня.

21 лютого у будинку міністра закордонних справ України у 2012-2014 роках Леоніда Кожари, що в с.Чайки, сталося вбивство колишнього керівника телеканалу «Інтер», гендиректора телекомпанії «Тоніс» та одного із власників рекламного холдингу Atlantic group Сергія Старицького.

Спочатку поліція розслідувала факт самогубства, однак згодом смерть бізнесмена кваліфікували як умисне вбивство.

За інформацією прокуратури Київської області, досудовим розслідуванням встановлено, що 21 лютого підозрюваний, його дружина і Старицький вживали алкогольні напої. Між чоловіками "на ґрунті раптово виниклих неприязних відносин" стався конфлікт, який переріс в бійку.

Підозрюваний узяв пістолет та завдав потерпілому удару в потилицю, після чого здійснив постріл йому у голову, від чого той помер на місці.

Ексміністру закордонних справ 25 березня повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України (умисне вбивство, тобто умисне протиправне заподіяння смерті іншій людині).

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від семи до 15 років.