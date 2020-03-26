"Нова пошта" запустила безконтактну доставку кур’єром

З 25 березня "Нова пошта" запровадила для своїх клієнтів нову послугу – безконтактну доставку кур’єром.

Про це Укрінформу повідомили в пресслужбі компанії.

"Сьогодні головне для власної безпеки – це безконтакт. Для "Нова пошта" зараз безпека - найважливіше. Ми вже створили безпечний простір доставки і йдемо ще далі. З 25 березня запровадили нову послугу – безконтактної доставки кур’єром", - йдеться в повідомленні.

У "Новій пошті" пояснили, що послуга діятиме за умови попередньої оплати замовлення.

"У разі якщо відправлення оплачене: кур’єр залишає посилку на килимку або в іншому зручному для клієнта місці; дзвонить клієнту в двері і відходить на безпечну відстань (не менше 1,5 м); чекає, поки клієнт забере своє відправлення", - роз'яснили в компанії.

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Якщо відправлення не оплачене, кур’єр пропонуватиме клієнту оплатити товар через мобільний додаток, банківською картою або підготувати готівку без решти. Після цього - діє за тією з ж схемою, що й за попередньої оплати.

Після доставки кожного відправлення кур’єри обробляють руки та телефони антисептиком.

У пресслужбі нагадали, що всі відділення та кур’єри "Нової пошти" забезпечені дезінфекторами, захисними масками та рукавичками. Дезінфікуються навіть кулькові ручки, які використовуються у відділеннях. Крім того, до кожного оператора допускається по одній людині, щоб не створювати натовпу.

Працівники компанії мають медичну страховку і в будь-який момент можуть звернутися до лікаря. Також перед початком роботи вони проходять первинний огляд і не допускаються до роботи у разі підвищення температури чи поганого самопочуття.

Як повідомляв Укрінформ, "Нова пошта" створює 2 тис. нових робочих місць, щоб забезпечити виконання замовлень.

Компанія безкоштовно зберігатиме посилки клієнтів із 18 березня 2020 року і до кінця карантину.