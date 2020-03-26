В Угорщині загорівся автобус з українцями
Про це Укрінформу повідомив директор Департаменту консульської служби МЗС Сергій Погорельцев.
«26 березня вранці на автодорозі М-3 (15 км від Будапешта) загорівся автобус, що перевозив приблизно 40 українців, які поверталися в Україну. Внаслідок інциденту ніхто не постраждав», - зазначив дипломат.
Він поінформував, що перевезення було організовано роботодавцем громадян України у зв’язку із призупиненням роботи заводу, де вони працювали.
Директор департаменту також повідомив, що роботодавець доправив інший автобус до місця перебування українців для продовження їхньої поїздки до угорсько-українського кордону.
За його словами, обставини інциденту встановлюються угорськими правоохоронними органами.
«Наші співвітчизники зі скаргами або проханнями до Посольства України в Угорщині не зверталися», - зазначив Погорельцев.