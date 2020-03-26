Смертельна ДТП у Харкові: ще троє потерпілих візьмуть участь у судовій відеоконференції

Ще троє потерпілих візьмуть участь у засіданні Верховного суду у режимі відеоконференції під час розгляду касаційних скарг Олени Зайцевої та Геннадія Дронова у справі про ДТП у центрі Харкова 18 жовтня 2017 року, де на місці загинули п'ятеро осіб і ще одна жінка померла у лікарні.

Про це кореспондентові Укрінформу повідомила адвокат потерпілих Лариса Матвеєва.

"Касаційний суд дозволив трьом потерпілим, інтереси яких я представляю, взяти участь у судовому засіданні 3 квітня у Верховному суді щодо розгляду касаційних скарг засуджених Олени Зайцевої та Геннадія Дронова, у режимі відеоконференції з Київського райсуду Харкова", - зазначила Матвеєва.

За її словами, нещодавно Касаційний кримінальний суд дозволив двом потерпілим, підзахисним адвоката Дмитра Марцоня, взяти участь у судовому засіданні 3 квітня в режимі відеоконференції з Київського райсуду Харкова. "Таким чином, щонайменше п'ять з дванадцати потерпілих, включаючи родини загиблих, візьмуть участь у суді по відео". - сказала адвокат.

"Причина клопотань потерпілих щодо відеоконференції - не тільки карантин, що само по собі дуже важливо, але й їхне фінансове становище. Рішення суду першої інстанції щодо стягнення з засуджених грошових коштів у якості компенсації сім'ям загиблих та потерпілим досі не виконано. Зайцева заборонила давати будь-яку інформацію щодо того, чи вона працює та заробляє гроші, а Дронов зараз не працює, бо хворіє", - пояснила Матвеєва.

За її словами, відмову керівництва виправного центру на Дніпропетровщині, де зараз відбуває покарання Зайцева, надати відповідь на адвокатський запит щодо її становища, вже оскаржено: "На 27 березня призначено судове засідання щодо адміністративної відповідальності керівницта виправного центру".

Як повідомляв Укрінформ, 30 січня Касаційний кримінальний суд призначив засідання у справі смертельної ДТП на 3 квітня, бо Зайцева і Дронов оскаржили вирок суду першої інстанції: Зайцева наполягає на пом’якшенні вироку до 5 років ув'язнення умовно, а Дронов - на скасуванні вироку та призначенні нового розгляду справи.

26 лютого 2019 року Київський райсуд Харкова визнав обох водіїв винними у ДТП та призначив їм по 10 років ув'язнення та відшкодування компенсації сім'ям загиблих та постраждалих у розмірі 3 млн грн. Апеляційний суд залишив вирок у силі. Зайцеву етапували до виправного центру на Дніпропетровщині, Дронова - до колонії на Полтавщині.

18 жовтня 2017 року у центрі Харкова зіткнулися Lexus під керуванням Олени Зайцевої і Volkswagen Геннадія Дронова. Зайцева рухалася вулицею Сумської на великій швидкості на червоне світло, а Дронов у ту саму мить виїхав з бокової вулиці. У результаті зіткнення Lexus відкинуло на натовп пішоходів, які переходили дорогу на зелене світло. На місці загинулии п'ятеро, шоста померла у лікарні, постраждали 6 людей.