Зайцева та Дронов досі не виплатили компенсації сім’ям загиблих та потерпілим у ДТП

Досі не виконано рішення суду про стягнення з Олени Зайцевої та Геннадія Дронова, засуджених у справі про ДТП у Харкові, у якій загинули шестеро людей і ще шестеро отримали травми, грошей на виплату компенсації сім’ям загиблих та потерпілим.

Про це кореспонденту Укрінформу розказала адвокат потерпілих Лариса Матвеєва.

"Рішення суду першої інстанції щодо стягнення з засуджених грошових коштів у якості компенсації сім’ям загиблих та потерпілим досі не виконано", - заявила Матвеєва.

За її словами, отримано відповіді на запит до установ, де зараз перебувають засуджені: "Зайцева заборонила давати будь-яку інформацію відносно того, чи вона працює та заробляє будь-які гроші, а Дронов зараз не працює, бо хворіє".

Також адвокат повідомила, що Касаційний кримінальний суд Верховного Суду задовольнив клопотання кількох потерпілих у справі брати участь 3 квітня у судовому засіданні між Касаційним кримінальним судом та Київським райсудом Харкова в режимі відеоконференції з Київського райсуду Харкова.

"Касаційний кримінальний суд задовольнив клопотання декількох потерпілих у справі про ДТП на Сумській у Харкові 18 жовтня 2017 року забезпечити проведення засідання між Касаційним кримінальним судом та Київським райсудом Харкова в режимі відеоконференції. Усього 12 потерпілих, але особи тих, хто візьме участі у суді дистанційно, будуть відомі у день суду 3 квітня", - зазначила Матвеєва.

За її словами, клопотання пов'язане, у тому числі, із фінансовим становищем потерпілих.

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Як повідомляв Укрінформ, 30 січня 2020 року Касаційний суд призначив засідання у справі смертельного ДТП на 3 квітня 2020. І Зайцева, і Дронов оскаржили вирок суду першої інстанції: Зайцева наполягає на пом’якшенні вироку до 5 років умовно, а Дронов — на скасуванні та призначенні нового розгляду справи.

26 лютого 2019 року Київський райсуд Харкова визнав обох водіїв винними у ДТП та призначив їм по 10 років ув'язнення та відшкодування компенсації сім'ям загиблих та постраждалих у розмірі 3 млн грн. Апеляційний суд залишив вирок у силі. Зайцеву етапували до виправного центру на Дніпропетровщині, Дронова — до колонії на Полтавщині.

18 жовтня 2017 року у центрі Харкова зіткнулися Lexus під керуванням Олени Зайцевої і Volkswagen Геннадія Дронова. Зайцева рухалася вулицею Сумською на великій швидкості на червоне світло, а Дронов у ту саму мить виїхав з бокової вулиці. У результаті зіткнення Lexus Зайцевої відкинуло на пішоходів, які переходили дорогу на зелене світло. На місці загинули п'ятеро людей, шоста померла у лікарні, постраждали ще 6 людей.