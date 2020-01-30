Касаційний суд призначив дату розгляду скарг Зайцевої та Дронова

Справу Олени Зайцевої і Геннадія Дронова, засуджених у справі про ДТП 18 жовтня 2017 року в центрі Харкова, розглянуть у Касаційному кримінальному суді в складі Верховного суду 3 квітня.

Про це кореспондентові Укрінформу розповіла адвокат потерпілих Лариса Матвєєва.

"Призначено дату розгляду касаційних скарг адвокатів винуватців ДТП у центрі Харкова Олени Зайцевої і Геннадія Дронова 3 квітня 2020 року о 10:00", - поінформувала Матвєєва.

За її словами, постановами Касаційного кримінального суду відкрито касаційне провадження за обома касаційними скаргами - витребувано кримінальне провадження щодо Зайцевої і Дронова.

Адвокати винних у ДТП подали скарги з метою скасувати вирок Київського райсуду Харкова від 26 лютого 2019 року та ухвалу Харківського апеляційного суду від 14 серпня 2019 року, оскільки не згодні з рішеннями цих судів, пояснила Матвєєва.

Як повідомляв раніше Укрінформ, 26 лютого 2019 року Київський райсуд Харкова засудив Олену Зайцеву і Геннадія Дронова до 10-ти років позбавлення волі кожного і виплати компенсацій сім'ям загиблих і постраждалим в обсязі 3 млн грн кожному.

14 серпня 2019 року Харківський апеляційний суд залишив чинним вирок Київського райсуду Олені Зайцевій і Геннадію Дронову, винним у смертельному ДТП в центрі Харкова.

28 серпня Дронова етапували до Крюківської колонії №29 у Полтавській області. 2 вересня Олену Зайцеву етапували до Покровського виправного центру №79 у Дніпропетровській області - установа відкритого типу для жінок, засуджених до обмеження волі.

18 жовтня 2017 року в центрі міста зіткнулися два позашляховики. За версією слідства, Lexus, яким керувала 20-річна Олена Зайцева, виїхав на перехрестя на червоне світло. Після зіткнення з автомобілем Volkswagen Touareg під керуванням 46-річного Геннадія Дронова Lexus викинуло на тротуар. Унаслідок аварії 5 пішоходів загинули на місці, ще одна жінка померла в лікарні, 6 осіб були травмовані.