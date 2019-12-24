Харківська ДТП: Верховний суд прийняв до розгляду касацію Дронова

Верховний Суд України розгляне касаційну скаргу Геннадія Дронова, фігуранта резонансної ДТП у Харкові на вул.Сумській у 2017 році, засудженого до 10 років позбавлення волі.

Про це кореспондентові Укрінформу розповіла адвокат постраждалих Лариса Матвеєва.

"Верховний суд України прийняв до розгляду касаційну скаргу Геннадія Дронова на вирок Київського райсуду Харкова від 26 лютого 2019 року та постанову Харківського апеляційного суду від 14 серпня 2019 року", - зазначила Матвеєва.

За її словами, новий адвокат Дронова Геннадій Токарєв оскаржив вироки першої інстанції й апеляційного суду. "Раніше касаційну скаргу повернули на доопрацювання, однак тепер документ прийнято до розгляду", - додала Матвеєва.

Як повідомляв Укрінформ, 13 грудня Верховний суд відкрив касаційне провадження за скаргою адвоката іншої фігурантка ДТП на Сумській у Харкові Олени Зайцевої на вирок за обвинуваченням у ДТП.

26 лютого 2019 року Київський райсуд Харкова засудив Олену Зайцеву і Геннадія Дронова до 10-ти років позбавлення волі кожного і виплати компенсацій сім'ям загиблих і постраждалих у сумі 3 млн грн кожному.

28 серпня фігуранта справи про ДТП у центрі Харкова Дронова етапували в Крюківську колонію №29 у Полтавській області.

2 вересня Зайцеву етапували в Покровський виправний центр №79 у Дніпропетровській області - установа відкритого типу для жінок, засуджених до обмеження волі.

18 жовтня 2017 року в центрі Харкова зіткнулися два позашляховики. За версією слідства, Lexus, за кермом якого була 20-річна Олена Зайцева, виїхав на перехрестя на червоне світло. Після зіткнення з автомобілем Volkswagen Touareg під керуванням 46-річного Геннадія Дронова, Lexus викинуло на тротуар. У результаті аварії 5 пішоходів загинули на місці, шоста померла в лікарні, ще 6 осіб було травмовано.