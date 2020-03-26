Цьогоріч в Україні проводитимуть неродинну трансплантацію кісткового мозку — МОЗ

Кабінет міністрів України прийняв ініційовану Міністерством охорони здоров’я постанову, яка затверджує порядок отримання та надання стовбурових клітин та обміну інформацією щодо наявних анатомічних матеріалів людини, призначених для трансплантації.

Про це повідомляє пресслужба МОЗ у Facebook.

"Це рішення уряду дасть можливість шукати донора кісткового мозку серед 37 млн донорів світового реєстру і вже цього року почати неродинні трансплантації кісткового мозку в Україні", - заявив міністр охорони здоров'я Ілля Ємець.

Серед іншого, Порядок визначає вимоги: до підбору донорів чи донорських зразків; до отримання та надання стовбурових клітин; до обміну інформацією щодо наявних анатомічних матеріалів людини у вигляді стовбурових клітин, призначених для трансплантації, з метою забезпечення прав донорів і реципієнтів, захисту їхнього здоров’я та персональної інформації.

Як повідомлялося, 18 грудня 2019 року Кабінет міністрів України затвердив перелік послуг з трансплантації, які вже наступного року зможуть надавати лікарні, що є учасниками пілотного проєкту з трансплантації органів та кісткового мозку.

20 грудня 2019 року Верховна Рада України проголосувала зміни до Закону «Про застосування трансплантації анатомічних матеріалів людині», які дають можливість впровадження чітких і прозорих критеріїв та правил для побудови системи трансплантації в Україні.

24 грудня 2019 року під час проведення трансплантацій серця та нирок в Ковельській центральній районній лікарні та Національному інституті хірургії та трансплантології ім. Шалімова було протестовано порядок взаємодії між фахівцями різних клінік при забезпеченні процесів, які входять до порядку проведення трансплантації.

28 грудня 2019 року лікарні-учасники пілотного проєкту з трансплантації отримали від МОЗ України попередню оплату, яку вони зможуть використати протягом 2020 року.